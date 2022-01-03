Yoğurtlu patates topları nasıl yapılır? Yoğurtlu patates topları tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
İster çay keyfinize eşlik edecek isterseniz de ara sıcak olarak sofralarınızı lezzetlendireceğiniz tariflerden birisi de yoğurtlu patates topları tarifi. Peki, yoğurtlu patates topları nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yoğurtlu patates topları tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
03 Ocak 2022, Pazartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Farklı ve şık sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz yoğurtlu patates topları tarifi, parmaklarınızı yemenize sebep olacak bir lezzet. Peki, yoğurtlu patates topları nasıl yapılır? Yapması kolay, tadı lezzetli yoğurtlu patates topları tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
YOĞURTLU PATATES TOPLARI TARİFİ
Yoğurtlu patates topları malzemeler
- 6-7 iri adet patates
- 2 adet rendelenmiş havuç
- 1 tutam ince kıyılmış maydanoz
- 1 tutam ince kıyılmış dereotu
- Tuz
- Kara biber
- Pul biber
Üzeri için;
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
Sosu için;
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
YOĞURTLU PATATES TOPLARI YAPILIŞI
- Patatesleri soyup ocakta yumuşayıncaya kadar haşlayın.
- Daha sonra suyunu süzüp ezin.
- Rendelenmiş havuç, dere otu ,maydanoz ,tuz ,kara biber, pul biber ekleyip güzelce yoğurun.
- Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp el ile yuvarlayın.
- Servis tabağına alın.
- Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin .
- Toz biber ve zeytinyağı bir tavaya alıp ocakta kızdırıp üzerine gezdirin.