Farklı ve şık sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz yoğurtlu patates topları tarifi, parmaklarınızı yemenize sebep olacak bir lezzet. Peki, yoğurtlu patates topları nasıl yapılır? Yapması kolay, tadı lezzetli yoğurtlu patates topları tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

YOĞURTLU PATATES TOPLARI TARİFİ

Yoğurtlu patates topları malzemeler

6-7 iri adet patates

2 adet rendelenmiş havuç

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 tutam ince kıyılmış dereotu

Tuz

Kara biber

Pul biber

Üzeri için;

1 su bardağı yoğurt

1 diş rendelenmiş sarımsak

Sosu için;

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

YOĞURTLU PATATES TOPLARI YAPILIŞI

Patatesleri soyup ocakta yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Daha sonra suyunu süzüp ezin.

Rendelenmiş havuç, dere otu ,maydanoz ,tuz ,kara biber, pul biber ekleyip güzelce yoğurun.

Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp el ile yuvarlayın.

Servis tabağına alın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin .

Toz biber ve zeytinyağı bir tavaya alıp ocakta kızdırıp üzerine gezdirin.



