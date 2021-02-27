Tadını çok seveceğiniz yoğurtlu poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için yoğurtlu poğaça tarifi arıyor ya da yoğurtlu poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yoğurtlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

YOĞURTLU POĞAÇA TARİFİ

Yoğurtlu poğaça malzemeleri

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı ılık su

2 yumurta

100 gram tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı instant maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4.5 su bardağı un

Haşhaş

Yoğurtlu poğaça yapılışı

Maya, şeker ve ılık suyu yoğurma kabına alın. Üzerini kapatarak 5 dakika bekletin. 1 yumurta ve diğer yumurtanın akını ilave edin. Un hariç diğer malzemeleri ilave ederek karıştırın. Unu yavaşça ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek dinlendirin. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçaya 15 santim uzunluğunda rulo şekli verin. Hamuru ikiye katlayıp uçlarını burun. Kendi etrafında çevirerek gül şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.



