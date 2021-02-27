Yemek Yoğurtlu poğaça tarifi ve yapılışı: Yoğurtlu poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Yoğurtlu poğaça tarifi ve yapılışı: Yoğurtlu poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yoğurtlu poğaça tarifi ve yapılışı: Yoğurtlu poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Yoğurtlu poğaça tarifi ve yapılışı: Yoğurtlu poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Gönülleri fethedecek güzellikte olan yoğurtlu poğaça tarifi enfes bir lezzet. Kahvaltıda veya çay saatlerinde poğaça yemek isteyenler yoğurtlu poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız yoğurtlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

27 Şubat 2021, Cumartesi 10:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz yoğurtlu poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için yoğurtlu poğaça tarifi arıyor ya da yoğurtlu poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yoğurtlu poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

YOĞURTLU POĞAÇA TARİFİ

Yoğurtlu poğaça malzemeleri

  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 yumurta
  • 100 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı
  • 1 tatlı kaşığı instant maya
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4.5 su bardağı un
  • Haşhaş

Yoğurtlu poğaça yapılışı

Maya, şeker ve ılık suyu yoğurma kabına alın. Üzerini kapatarak 5 dakika bekletin. 1 yumurta ve diğer yumurtanın akını ilave edin. Un hariç diğer malzemeleri ilave ederek karıştırın. Unu yavaşça ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek dinlendirin. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçaya 15 santim uzunluğunda rulo şekli verin. Hamuru ikiye katlayıp uçlarını burun. Kendi etrafında çevirerek gül şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

İlgili Haberler
Yaş mayalı poğaça tarifi ve yapılışı: Yaş mayalı poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?Üç iki bir poğaça tarifi ve yapılışı: Üç iki bir poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Ahenkli bir karmaşa: Bangkok
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Onur Kutluca: Hayatım boyunca olmak istediğim tek yer, mutfak
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (27 Şubat 2021)