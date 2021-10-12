‘Yok artık’ dedirten görüntü! 29 kişi çıktı…
Bitlis’te 29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı. Göçmenlerin otomobildeki görüntüleri ise şaşkına çevirdi.
12 Ekim 2021, Salı 09:41 Son Güncelleme:
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Bitlis'te, jandarmanın yol kontrolünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan karayolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Otomobillerin içinde ve bagajlarına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sürücüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Özcan ÇİRİŞ/ DHA
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