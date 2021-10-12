Türkiye ‘Yok artık’ dedirten görüntü! 29 kişi çıktı…

‘Yok artık’ dedirten görüntü! 29 kişi çıktı…

Türkiye

‘Yok artık’ dedirten görüntü! 29 kişi çıktı…

Bitlis’te 29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı. Göçmenlerin otomobildeki görüntüleri ise şaşkına çevirdi.

12 Ekim 2021, Salı 09:41 Son Güncelleme:
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Bitlis'te, jandarmanın yol kontrolünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan karayolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Otomobillerin içinde ve bagajlarına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sürücüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Özcan ÇİRİŞ/ DHA

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