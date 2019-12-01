Yok artık James Harden: 60 sayıyla takımına galibiyeti getirdi

Houston Rockets ve James Harden iyi formunu sürdürüyor. Rockets, sahasında ağırladığı Hawks'a fark attı.

158-111 kazanan Rockets'ta James Harden 60 sayı attı ve bu sezonki en iyi sayı istatistiğini tutturdu.

Daha da ilginç olanı ise Harden'ın 60. sayısını 31 dakikada atıp geri kalan sürede dinlenmesiydi. ESPN'deki habere göre, Harden'ın tutturduğu bu istatistiği son 25 senede yapan iki oyuncu var. NBA'in son 25 senesinde sadece Kobe Bryant ve Klay Thompson 3 çeyrekte 60 sayı atabildi.

Rockets koçu Mike D'Antoni de oyuncusu için, "Yaptığı her şey gibi bu da inanılmazdı" yorumunda bulundu.





"Yapabilecek biri yok"

James Harden'ın takımdaki en iyi arkadaşlarından biri olan Austin Rivers da maç sonunda Harden'ın performansını yorumladı.

Rivers, "Yaptığı, görülmüş şey değil. Dostum 4. çeyreği bile oynamadan 60 sayı attı. Şu anda bunu yapabilecek başka birini daha gösterin. İmkansız" dedi.

Rakip takım Atlanta Hawks'ın koçu Lloyd Pierce da "James'e karşı yapmamış gereken her şeyi yapıyoruz, önüne adeta etten duvar örüyoruz. Onu baskı altına almaya da çalıştık ama bu onu pek etkilemedi" dedi.

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