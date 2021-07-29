Puanlarına uygun en iyi üniversite ve bölümü tercih etmek için olukça sıkı bir araştırma yapmak durumunda kalan adaylar bu sırada sık sık YÖK Atlas tercih robotuna başvuruyor. Pek çok kişi ise, oldukça faydalı olan ve yıllardır binlerce adayın üniversiteye yerleşmesine yardımcı olan YÖK Atlas robotunun nasıl kullanıldığı hakkında araştırma yapıyor…

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Aşağıda vereceğimiz YÖK Atlas giriş ekranına girdikten sonra “Üniversite Seç” butonuna tıkladıktan sonra üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna istediğiniz mesleği (program) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversitelerin listesine ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖK Atlas tercih robotu programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ve ‘Meslek Atlası’ modülleri ile birlikte ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Üniversitelerimiz’, ‘Net Sihirbazı’ ‘Tercih Listem’ ve ‘Mezun Başarı Atlası’ gibi farklı modüller de yer alıyor.

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

LİSANS ATLASI NEDİR?

Bu yazılım, üniversite adaylarının, meslek ve üniversite tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

Kontenjan, yerleşen, ek yerleşen, kayıt yaptıran, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen okul birincileri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YKS puanları

Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşme koşulları

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı

Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı

Kayıtlı öğrenci sayısı

Programdan mezun olan öğrenci sayısı

Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı

Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı

Yazılımın fayda sağlayacağı kitle yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, öğrenci aileleri, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde araştırmacı, akademisyen ve yöneticilerdir.

Yazılım, 2018, 2019 ve 2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans programlarını (fakülte/yüksekokul) kapsamaktadır.

Farklı öğrenim sistemine sahip bazı üniversitelere fakülte tercihi yaparak giriş yapılmaktadır. Üniversite ismiyle arayarak bu üniversitelere ulaşabilirsiniz. (Bu üniversiteler; Bilecik Şeyh Edebali, Adıyaman, Sabancı, Konya Gıda ve Tarım ve TED Üniversiteleridir.)