YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? 2021 YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı
YÖK Atlas tercih robotu, ilk olarak kullanılmaya başlandığı 2016 yılından bu yana, üniversite adaylarına daha doğru bir tercih yapabilmeleri için yardımcı oluyor. Peki, YÖK Atlas tercih nasıl kullanılır? İşte, YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı...
29 Temmuz 2021, Perşembe 10:42 Son Güncelleme:
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Puanlarına uygun en iyi üniversite ve bölümü tercih etmek için olukça sıkı bir araştırma yapmak durumunda kalan adaylar bu sırada sık sık YÖK Atlas tercih robotuna başvuruyor. Pek çok kişi ise, oldukça faydalı olan ve yıllardır binlerce adayın üniversiteye yerleşmesine yardımcı olan YÖK Atlas robotunun nasıl kullanıldığı hakkında araştırma yapıyor…
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
Aşağıda vereceğimiz YÖK Atlas giriş ekranına girdikten sonra “Üniversite Seç” butonuna tıkladıktan sonra üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna istediğiniz mesleği (program) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversitelerin listesine ulaşabilirsiniz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YÖK Atlas tercih robotu programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ve ‘Meslek Atlası’ modülleri ile birlikte ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Üniversitelerimiz’, ‘Net Sihirbazı’ ‘Tercih Listem’ ve ‘Mezun Başarı Atlası’ gibi farklı modüller de yer alıyor.
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.
LİSANS ATLASI NEDİR?
Bu yazılım, üniversite adaylarının, meslek ve üniversite tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:
- Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:
- Kontenjan, yerleşen, ek yerleşen, kayıt yaptıran, ek kayıt yaptıran sayıları
- Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
- Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
- Yerleşenlerin öğrenim durumu
- Yerleşenlerin geldikleri iller
- Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
- Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
- Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
- Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
- Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
- Yerleşen okul birincileri
- Yerleşen son kişinin profili
- Yerleşenlerin YKS puanları
- Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
- Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
- Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
- Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
- Yerleşme koşulları
- Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
- Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:
- Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı
- Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
- Kayıtlı öğrenci sayısı
- Programdan mezun olan öğrenci sayısı
- Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı
- Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
Yazılımın fayda sağlayacağı kitle yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, öğrenci aileleri, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde araştırmacı, akademisyen ve yöneticilerdir.
Yazılım, 2018, 2019 ve 2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans programlarını (fakülte/yüksekokul) kapsamaktadır.
Farklı öğrenim sistemine sahip bazı üniversitelere fakülte tercihi yaparak giriş yapılmaktadır. Üniversite ismiyle arayarak bu üniversitelere ulaşabilirsiniz. (Bu üniversiteler; Bilecik Şeyh Edebali, Adıyaman, Sabancı, Konya Gıda ve Tarım ve TED Üniversiteleridir.)