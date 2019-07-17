YÖK Atlas'a yoğun ilgi... YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
Üniversite sınavı YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları puanlarını öğrendi, şimdi üniversitelerin tavan ve taban puanları araştırılıyor. Tercihlerde önemli bir rol oynayan YÖK Atlas'a da büyük bir ilgi var... Peki, YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
Günlerdir büyük bir heyecanla beklenen YKS sonuçları gece 01.15'te açıklandı. Barajı geçip başarı elde edenler tercihler için kolları sıvadı. Tercihler başlamadan önce ise üniversitelerin tavan ve taban puanları araştırılmaya başlandı.
Yükseköğretim Kurulu'nun YÖK Atlas sayfası, sonuçların açıklanmasoyla birlikte büyük bir ilgi gördü. Tercih sürecinde üniversite adaylarının en büyük yardımcılarından biri de YÖK Atlas olacak. Peki, YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK ATLAS SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas kullanımı basit olup güvenilir bir kaynaktır. YÖK atlas ile ister üniversite seçerek ister herhangi bir yükseköğretim programı seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lisans Tercih Sihirbazı ve Önlisans Tercih Sihirbazı ile 2018 ÖSYS ile öğrenci alan lisans ve önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan lisans ve önlisans tercih sihirbazı ile YÖK lisans atlasına ulaşabilirsiniz.
YÖK LİSANS - ÖNLİSANS ATLASI KULLANIMI
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:
Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:
Öğretim üyesi sayısı ve unvan/uyruk dağılımı
Kayıtlı öğrenci sayısı
Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
Programdan mezun olan öğrenci sayısı
Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı