Türkiye YÖK Başkanı: ALES şartı aranmayacak

YÖK Başkanı: ALES şartı aranmayacak

Türkiye

YÖK Başkanı: ALES şartı aranmayacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, doktora mezunları için yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda ALES şartının aranmayacağını açıkladı.

14 Nisan 2020, Salı 13:27 Son Güncelleme:
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YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları;

Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız.

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak.

Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun…


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