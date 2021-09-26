YÖK Başkanı duyurdu: İşte üniversitelerdeki aşı oranları

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için artık sayılı günler kaldı. Yüz yüze eğitim öncesi üniversitelerdeki öğretim görevlisi ve öğrencilere ilişkin aşı verilerini YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı.

"Yükseköğretim sistemimiz içerisindeki öğretim elemanlarımızın yüzde 88'i, üniversite öğrencilerimizin yüzde 65'i bugün itibarıyla 2. aşılarını olmuş vaziyettedir. Bu aşı oranlarının bizim 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitim konusundaki kararlılığımızı desteklediğini ve bu husustaki inancımızı artırdığını ifade etmek isterim. Eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu oranının yüzde 100'e çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Hürriyet gazetesine konuşan Özvar, kampüslere girişlerde HES kodu kontrollerini yaparak riskli temaslıları veya virüse yakalanmış olanları izlenebileceğini vurguladı. Uzaktan derslerin devam edeceğini de ifade eden Özvar, kampüslerde uygulamaları eğitimlerin yüz yüze olacağını vurguladı.



