Türkiye YÖK Başkanı Saraç: Ülke için ilk

YÖK Başkanı Saraç: Ülke için ilk

Türkiye

YÖK Başkanı Saraç: Ülke için ilk

YÖK Başkanı Yekta Saraç, aşı, tohum üretimi gibi projeler ve üniversiteler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2020, Perşembe 10:07 Son Güncelleme:
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YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, "Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları;

YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk.
Açıköğretim fakültelerinin gelir fazlalarının belli kısmı ile artık daha fazla öğrencimize öncelikli alanlarda doktora bursu vereceğiz.
Vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 10 bin artacak.
Vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanına ödenen ücret, devlet üniversitelerindeki emsallerinden düşük olmayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.


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