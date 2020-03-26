Türkiye YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Üniversitelerde corona virüs tatili uzatıldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Üniversitelerde corona virüs tatili uzatıldı

Türkiye

YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Üniversitelerde corona virüs tatili uzatıldı

YÖK Başkanı Saraç, güncel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Saraç, üniversitelerin corona virüs tatilinin uzadığını açıkladı. YÖK Başkanı, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını da açıkladı.

26 Mart 2020, Perşembe 13:21 Son Güncelleme:
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YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak... Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. 

Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

YKS ertelendi

YKS'da sorulacak sorular MEB'den gelen tekliflere göre şekillenecektir. Sınava giren öğrenciler rahat olsun. YKS 25-26 Temmuz'a ertelendi. 

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