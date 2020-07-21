YÖK belirledi! Üniversite kontenjanları belli oldu

Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre üniversite kontenjanları belli oldu. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nın görüşleri alındı

"Bilindiği üzere geçen sene 'bir ilk olarak' kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun sunduğu öneriler dikkate alınmıştı. Yeni YÖK’ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır. Bu yıl da 2020 yılı kontenjan planlaması yapılırken Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu tarafından sunulan öneriler katılımcı bir anlayışla dikkate alındı.

YKS’ye başvuran aday sayıları

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 oldu. Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı 983 bin 710 iken bu yıl 894 bin 187. Bununla birlikte, 2018-YKS’ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 397 bin 614 iken, 2019-YKS’de bu aday sayısı 374 bin 806’ya, bu yıl ise 335 bin 347’ye geriledi. Daha önce bir programa yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin tekrar sınava başvuru sayısında 'artışın' değil 'azalışın' gözlemlenmesi, 2018 yılında uygulamaya konulan YKS ile yerleşen öğrencilerin önceki yıla göre bulundukları programlardaki memnuniyet oranında bir iyileşme gerçekleştiğini ve bunun bu yıl da devam ettiğini gösteriyor. Bu veriler önemli ve Yeni YÖK’ün kurguladığı muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS’nin ve rasyonel kontenjan planlamasının başarısını gösteriyor.





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