Türkiye Yok böyle bir acı! Oğlunun ölümüne neden oldu

Yok böyle bir acı! Oğlunun ölümüne neden oldu

Türkiye

Yok böyle bir acı! Oğlunun ölümüne neden oldu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişi, tırın altına giren oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

07 Aralık 2021, Salı 19:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palas Mahallesi’nde meydana gelen olayda D.T. (4), babası N.T.’nin kullandığı tırın altına girdi. Baba N.T., tırı çalıştırarak hareket ettirince, tırın altında kalan oğlunun üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. D.T.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Murat Çelik
Aday anketindeki ikinci soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İrlanda’nın kaderini değiştiren siyasetçi: Bertie Ahern
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Aday rolü mü?
Rauf Tamer
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ailesi perişan oldu! Neslihan'dan gelecek iyi haberi bekliyorlar