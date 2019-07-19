Yok böyle taktik! 'Yolda kaldım' deyip bilet aldırdı, sonra da...
Niğde’de, zabıta ekiplerinin yakaladığı 19 yaşındaki dilencinin taktiği 'pes' dedirtti
19 yaşındaki R.S., Niğde merkezde bulunan otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde vatandaşlara yolda kaldığını ve otobüs bileti parasının olmadığını söyleyerek bilet aldırdı. R.S., hayırseverlere aldırdığı biletleri daha sonra otobüs firmalarına giderek bileti iptal ettirip ücretlerini geri aldı.
Durumdan şüphelenen otobüs firmalarının yazıhanelerinde çalışan görevliler olayı Niğde Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. Ekipler R.S.'yi zabıta amirliğine getirdi. R.S.'nin üst aramasında geçerli 26 adet otobüs bileti çıktı. Zabıtalar firmaları arayarak biletleri iptal etmelerini istedi.
Ekipler, "Yolda kaldım, bilet alın" diyenlere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken dilenciye para cezası kesti.
Zabıtalar, Kayseri'den geldiği öğrenilen dilenciyi aynı taktikle aldırdığı biletle otobüse bindirerek Kayseri'ye gönderdi.
İHA