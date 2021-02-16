Türkiye YÖK, hukuk fakültesine girişte aranan başarı sıralaması şartını değiştirdi

YÖK, hukuk fakültesine girişte aranan başarı sıralaması şartını değiştirdi

Türkiye

YÖK, hukuk fakültesine girişte aranan başarı sıralaması şartını değiştirdi

YÖK, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti. Bu sistem, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olacak. İşte detaylar...

16 Şubat 2021, Salı 10:24 Son Güncelleme:
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YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, hukuk fakültelerindeki değişimin ayrıntılarını anlattı.

İşte Saraç'ın açıklamaları;

“Yeni YÖK” olarak, ülkemizdeki “hukuk eğitimine” ulaşma imkân ve seçeneklerini arttırmak için “sosyal adalet ve fırsat eşitliği” ilkeleri çerçevesinde çalışırken, eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedefimiz.

Hukuk fakültelerimizdeki eğitim ve öğretim programlarının niteliğini teminen; “Asgari Öğretim Üyesi Sayısı Şartı”, “Hukuk Meslekleri İcra Sınavı” ve “Başarı Sıralaması Şartı” gibi bir dizi tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz.

Bu kapsamda son olarak “Adalet Bakanlığı’nın ilettiği talebi de dikkate alarak” hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını “bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere” 125.000’den 100.000’e yükseltme kararı aldık.

Bu değişikliğin, üniversite adaylarımız ile ailelerinin yapmış oldukları hazırlıklarının, idareye olan güveninin korunması ve de vakıf üniversitelerine planlamalarını daha rasyonel yapmaları için vakit tanınması açısından 2022-YKS itibariyle uygulamaya girmesini kararlaştırdık.

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