Türkiye YÖK ile MEB imzaladı! Pedagojik formasyon kararı

YÖK ile MEB imzaladı! Pedagojik formasyon kararı

Türkiye

YÖK ile MEB imzaladı! Pedagojik formasyon kararı

YÖK'ten yapılan açıklamada MEB ile imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olduğu ve 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı duyuruldu.

09 Eylül 2021, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır."
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