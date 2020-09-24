Türkiye YÖK: Rektör Bağ'ın görevine son verildi

YÖK: Rektör Bağ'ın görevine son verildi

Türkiye

YÖK: Rektör Bağ'ın görevine son verildi

Yüksek Öğretim Kurumu Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildiğini açıkladı.

24 Eylül 2020, Perşembe 17:47 Son Güncelleme:
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Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı" ifadelerine yer verildi.

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