Türkiye YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Türkiye

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Şubat'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

18 Şubat 2021, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



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