YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Şubat'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
18 Şubat 2021, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.
2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
https://twitter.com/OSYMbaskanligi/status/1362311074775769089
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