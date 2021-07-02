ÖSYM’nin belirlediği tarihlerde YÖKDİL başvuru işlemlerini kaçıranlar için geç başvuru tarihi de 27 Temmuz olarak belirlendi. Ağustos ayında yapılacak YÖKDİL sınav başvuru ücretleri, 13 Temmuz’a kadar anlaşmalı bankalara yatırılacak…

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 2 Temmuz itibarıyla başladı. YÖKDİL sınavına son başvuru tarihi ise 12 Temmuz olarak belirlendi.

Sınava başvuru ücretleri ise 13 Temmuz’a kadar yatırılacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yüz yüze, ÖSYM'nin internet sayfasından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil (AİS) uygulaması üzerinden de çevrimiçi olarak yapabilecek.

29 Ağustos 2021’de yapılacak YÖKDİL/2 sınavına başvuran adaylardan HES kodu bilgisi istenecek.

YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 YÖKDİL/2 sınavının başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. İlk sınavda da adaylardan aynı ücret alınmıştı.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA

YÖKDİL sınavında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılıyor. Sınav, dil bilgisi, sözcük bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşuyor. 80 soru sorulan sınavda, adaylara 180 dakika veriliyor. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar İngiltere, ABD ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir.

Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle beraber ABD İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması adına yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’nin belirlediği 2 Temmuz-12 Temmuz tarihlerinde YÖKDİL sınavına başvuruları kaçıran adaylar, 27 Temmuz’da açılacak olan geç başvuru tarihinde sınava başvuruda bulunabilir. Ancak geç başvuru ücreti, normal sınav ücretinden yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.