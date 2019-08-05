YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) koordinesinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı tarihleri belli oldu. Peki, 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 13-23 Eylül tarihlerinde alınacak. Geç başvuru tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da gerçekleşirken sonuçlar ise 28 Kasım'da açıklanacak.

YÖKDİL SINAVINI ARTIK ÖSYM YAPACAK

YÖK’ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL’in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir.”