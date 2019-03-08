YÖKDİL sınav giriş belgeleri nasıl alınır? Sınav saat kaçta yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavı 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Sınavın giriş belgeleri 4 Mart'ta adaylarla paylaşıldı. Şimdi sınava iki gün kala adaylar sınav giriş belgelerinin nasıl çıkarılacağını öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan sınav saati de merak edilen bir başka konu...

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA?

YÖKDİL sınavı tek oturum şeklinde 10 Mart Pazar gün saat 14.00'te yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların

görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sınav giriş belgelerinizi aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.