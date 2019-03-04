YÖKDİL sınavı 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Sınava sadece 6 gün kaldı. Büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL sınav giriş belgeleri 4 Mart - 9 Mart tarihleri arasında yayınlanacak. Sınavın tarihi ise 10 Mart 2019... Sınav itirazı için verilen süre 5 gün olurken bu tarihler de 11 - 15 Mart arası...

Adayların Sınava Girebilmesi İçin Gerekli Belgeler

Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarih aralığında adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

Doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL hangi dillerden girebilirim:

YÖKDİL Sınavı İngilizce'ye ek olarak Almanca, Arapça, Fransızca dillerinde de yapılmaktadır.