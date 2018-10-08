YÖKDİL sınav sonuçları için tarih kesinleşti mi? Ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanıyor. Sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleşiyor. AÜ, 22 Eylül'de sınavı gerçekleştirdi fakat hala sonuçlar açıklanmış değil. Hal böyle olunca adaylar da "YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sormaya başladı. Sonuçların her an açıklanabilir olması ise konuyu sürekli olarak gündemde tutuyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi YÖKDİL sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Sonuçların genellikle sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklandığını biliyoruz. Tarih konusunda zaman zaman istinalar olabiliyor. Mesela bir önceki sınav 17 Mart'ta gerçeklemiş sonuçlar 6 Nisan'da açıklanmıştı. Yani 20 gün sonra... Son yapılan YÖKDİL sınavının sonuçlarının da 12 - 17 Ekim tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Söz konusu sınavın sonuçları “yokdil.yok.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak.

Ayrıca sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapılabileceği belirtildi.

Diğer yandan gerçekleştirilecek olan itirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi yapması şart.

Sınav sonuçları “yokdil.yok.gov.tr” adresinden açıklanacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav değerlendirmesi nasıl olacak?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL baraj puanı nedir?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.







