Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, her sene belirli tarihlerde gerçekleşiyor. Son olarak 22 Eylül'de gerçekleşen sınavın üzerinden 10 gün geçti. Sınav sonuçlarının açıklanması deyim yerindeyse eli kulağında... Fakat net bir tarihin olmaması adayları belirsizliğe sürüklerken her biri 'YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu için arayışta...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi YÖKDİL sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Sonuçların genellikle sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklandığını biliyoruz. Tarih konusunda zaman zaman istinalar olabiliyor. Mesela bir önceki sınav 17 Mart'ta gerçeklemiş sonuçlar 6 Nisan'da açıklanmıştı. Yani 20 gün sonra açıklanmıştı. Son yapılan YÖKDİL sınavının da sonuçlarının 12 - 17 Ekim tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA GEÇİYOR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.