Eylül ayının 22'sinde gerçekleşen YÖKDİL sınavının üzerinden bugün itibarıyla 15 gün geçti. Bu süreçte en çok gündeme gelen soru ise: YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçlarla ilgili detaylı bilgiler...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlen YÖKDİL sınavının sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Sonuçların genellikle sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklandığını biliyoruz. Tarih konusunda zaman zaman istisnalar olabiliyor. Mesela bir önceki sınav 17 Mart'ta gerçeklemiş sonuçlar 6 Nisan'da açıklanmıştı. Yani 20 gün sonra açıklanmıştı. Son yapılan YÖKDİL sınavının da sonuçlarının 12 - 17 Ekim tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sınav İtirazları

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.







