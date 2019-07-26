YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleşiyor. Lisanüstü eğitim ve doçentlik ile akademik yükseltmelerde önemli bir rol oynayan YÖKDİL sınavı için adaylar heyecanla bekliyor. Sınava katılmak isteyenler ise "YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?" sorusunu yöneltiyor.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 13-23 Eylül tarihlerinde alınacak. Geç başvuru tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da gerçekleşirken sonuçlar ise 28 Kasım'da açıklanacak.