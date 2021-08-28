Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) yabancı dil puanına ihtiyaç duyan binlerce adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Bu yıl 29 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek sınav için kısa süre kala adaylar “YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?” ve “2021 YÖKDİL kaç sınavı dakika sürecek?” araştırması yapmaya başladı…

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ

YÖKDİL sınav giriş belgesi ekranı geçtiğimiz hafta içinde ÖSYM tarafından yapılan açıklama adayların erişimine açılmıştı. Adaylar sınav giriş belgeleri ve kimlik belirten bir belge olmadan sınava alınmıyorlar. Bu nedenle üzerinde sınav yeri bilgisinin de olduğu sınav giriş belgelerini almak zorundalar.

Adaylar sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile alabiliyorlar.

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YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

2021 YÖKDİL sınavı 29 Ağustos Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 13.15’te sona erecek.

2021 YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YÖKDİL sınavında adaylara 3 saat yani 180 dakika veriliyor ve sınavda yöneltilen soruların bu süre içinde tamamlanması isteniyor.

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?