Eğitim & Kariyer YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sonuçları açıklandı

Eğitim & Kariyer

YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

09 Mart 2021, Salı 18:28 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Şubat'ta uygulanan 2020-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

AA

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