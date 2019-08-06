Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2019 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporu yayınlandı. Peki, Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? 2019 YKS yerleştirme taban puanları belli oldu mu? 2019 YKS’de kaç kişi üniversitelere yerleştirildi? İşte 2019 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporu…

ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2019 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporunu yayınladı. YÖK tarafından yayınlanan rapora göre, yerleştirme sonuçlarında doluluk yüzde 90’ı aştı. Boş kontenjanlarda önemli ölçüde azalma oldu. YKS ile üniversitelerin doluluk oranları arttı. Doluluk oranının artmasında yeni sınav sisteminin katkısı olduğu ifade edildi. Raporda boş kontenjan probleminin bittiği önceliğin kalite olduğu belirtildi.

YÖK’ün raporunda şu ifadelere yer verildi:

“ÖSYS’ye başvuran aday sayılarında yıllar itibariyle artış yaşanmakta, yükseköğretime olan talep giderek artmaya devam etmektedir. ÖSYS’ye başvuran aday sayısı 2006 yılında 1.678.383 iken, 2017 yılında bu sayı 2.265.844’e, 2018 yılında 2.381.412’ye, 2019 yılında ise 2.528.031’e ulaşmıştır.”

SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU İNSAN GÜCÜ DİKKATE ALINDI

Geçen sene sanayinin olmadığı kırsal bölgelerde açılan MYO programlarında yapılan iyileştirmelerin hatırlatıldığı raporda bu yılda sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünün niteliğini arttırmak amacıyla bu bölgelerdeki MYO programları ile ilgili rasyonel bir planlama yapıldığı ifade edildi.

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ DOLULUK ARTTI

TUİK verilerinde MYO mezunlarının ortalama istihdam oranlarının dikkat çekildiği raporda bazı programlarda kontenjan azaltması gerçekleşirken, diğer taraftan gelecekteki işgücü piyasalarının talepleri de dikkate alınarak bazı önlisans programlarında da kontenjan artışı gerçekleştirildiği ifade edildi. Meslek yüsekokullarındaki artışın belirlenmiş amaçlara uygun bir plana göre yapıldığı için MYO’lardaki doluluk oranlarının da arttığı kaydedildi.

2019 yılı hem lisans hem de önlisans programlarına yerleşen aday sayılarında artış gerçekleşti. 2018’de tercih yapan her 100 adayın 71’i üniversiteli olurken, 2019’da tercih yapan her 100 adayın 81’i üniversiteli oldu.

BOŞ KALAN KONTENJAN SAYILARI DA AÇIKLANDI

Lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 2018 yılında 89 bin 686 iken, bu sayı 2019 yılında bu rakam 38 bin 167’ye düştü. Önlisans programlarında ise boş kalan kontenjan sayısı geçen yıl 38 bin 822 iken bu sene 33 bin 066 oldu.

2018 yılında lisans programlarında 89 bin 686 kontenjana yerleşme olmadığının hatırlatıldığı raporda, boş kalan kontenjanların 58 bin 107’sinin Devlet, 23 bin 531’i Vakıf, 7 bin 205 KKTC Üniversiteleri, 843’ü ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait olduğu kaydedildi.

Boş kalan kontenjanların sayısı geçen seneye göre 51 bin 519 azaldı. Raporun 2019 boş kontenjan verileri ise lisans programlarında kontenjan sayısı 38 bin 167 oldu. Bu boş kalan kontenjanların 20 bin 866’sı Devlet, 12 bin 564’ü Vakıf, 4 bin 120 KKTC Üniversiteleri, 617’si ise diğer ülkelerdeki üniversitelerde oldu.

TABAN PUANLARININ DEĞERLENDİRMELERİ DE RAPORDA YER ALDI

Taban başarı sıralaması şartı aranan bazı programlarla ilgili değerlendirme yapıldığında;

- Tıp Fakültesi’ne en alt sıralarda genel kontenjandan yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti) 30.5, Fen Bilimleri Ham Puanı (neti) 22;

- Hukuk Fakültesi’ne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti) 6.75, Türk Dili ve Edebiyatı Ham Puanı (neti) 21 bin 861;

-Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümüne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti) 18, Fen Bilimleri Ham Puanı (neti): 4.

- Mimarlık Fakültesi’ne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti) 13.75, Fen Bilimleri Ham Puanı (neti): 7.5

- Öğretmenlik Programlarına en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden SAY Puan Türünde 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti): 19.75, Fen Bilimleri Ham Puanı (neti): 3 SÖZ Puan Türünde 40 soru üzerinden Türk Dili ve Edebiyatı Ham Puanı (neti): 15.028, Sosyal Bilimler Ham Puanı (neti): 13 EA Puan Türünde 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti): 9.5, Türk Dili ve Edebiyatı Ham Puanı (neti): 22 bin 417 oldu.

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI BOŞ KALDI

Lisans programlarında boş kalan 38 bin 167 kontenjanın 16 bin 690 kontenjanı mühendislik programlarında oldu. Mimarlık programlarına 8 bin 783 kontenjanın 6 bin 561’i doldu. Tıp ve Hukuk programlarında devlet üniversitelerinde bu sene doluluk oranı yüzde 100 oldu.

Öğretmenlik mesleğinin niteliğini arttırmak amacıyla geliştirilen bazı politikalar neticesinde kontenjanlarda da kısmi azaltmaya gidildi. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 47 bin 755 iken bu sene 36 bin 311 olarak belirlendi.



