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YÖK'ten devlet üniversiteleri için "aynı unvanlı kadro" düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen devlet üniversitelerinin birimlerindeki doktor öğretim üyesi kadrolarında "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı aranmayacak.

02 Kasım 2019, Cumartesi 14:10
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YÖK'ten devlet üniversiteleri için 'aynı unvanlı kadro' düzenlemesi

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YÖK tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları için yeni bir düzenleme yapıldı. Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine YÖK'ün belirleyeceği birimlerde "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı kaldırıldı.

(AA)

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