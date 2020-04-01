YÖK'ten yapılan açıklamada "Corona virüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek. Dondurulan bu süre, azami süreden sayılmayacak. Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video konferans gibi dijital imkanlarla yapılabilecek" ifadeleri kullanıldı.





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