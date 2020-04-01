Türkiye YÖK'ten kayıt dondurma açıklaması

YÖK'ten kayıt dondurma açıklaması

Türkiye

YÖK'ten kayıt dondurma açıklaması

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden üniversiteler için yeni bir açıklama geldi.

01 Nisan 2020, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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YÖK'ten yapılan açıklamada "Corona virüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek. Dondurulan bu süre, azami süreden sayılmayacak. Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video konferans gibi dijital imkanlarla yapılabilecek" ifadeleri kullanıldı.


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