YÖK’ten mühendislik öğrencilerine sevindirici haber
YÖK, mühendislikle ilgili meslek odalarına başvurularda e-imzalı mezuniyet belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçeceğine dair karar aldı. Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi
Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezunlar, e-imzalı mezuniyet belgelerinin geçerliliğine ilişkin bazı meslek odalarında yaşanan tereddütleri YÖK’e bildirdi.
Bunun üzerine, YÖK Genel Kurulu’nda konu değerlendirilerek, mühendislik fakültelerinden mezun olanların sunduğu e-imzalı mezuniyet belgelerinin meslek odalarınca kabul edilmesi gerektiği kararı alındı.
DİJİTALLEŞME POLİTİKASI
Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi. YÖK yetkilileri, öğrencilere verilen e-imzalı mezuniyet belgelerinin dijitalleşme politikası çerçevesinde hazırlandığını vurguladı.
Karar kapsamında, öğrencilerin üniversitelerden aldıkları e-imzalı mezuniyet belgeleri, asıllarının yerine geçecek.
AA