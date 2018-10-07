YÖK’ten mühendislik öğrencilerine sevindirici haber YÖK, mühendislikle ilgili meslek odalarına başvurularda e-imzalı mezuniyet belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçeceğine dair karar aldı. Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi