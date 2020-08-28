Türkiye YÖK'ten önemli kayıt tarihi kararı

YÖK'ten önemli kayıt tarihi kararı

Türkiye

YÖK'ten önemli kayıt tarihi kararı

YÖK tarafından 2020 YKS kayıt tarihleri için yeni bir karar alındı.

28 Ağustos 2020, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
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YÖK tarafından yapılan son açıklamada, “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı" ifadeleri kullanıldı. 

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