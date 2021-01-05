Türkiye YÖK'ten Prof. Dr. Melih Bulu açıklaması

YÖK'ten Prof. Dr. Melih Bulu açıklaması

Türkiye

YÖK'ten Prof. Dr. Melih Bulu açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili YÖK'ten açıklama geldi.

05 Ocak 2021, Salı 18:35 Son Güncelleme:
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YÖK'ten yapılan açıklamada, 'Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır. Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir' denildi.

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YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.

Akademik kariyerinin en önemli aşamasını ve bu sürecin 7 yılını Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamış olduğu unutulmamalıdır

AA

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