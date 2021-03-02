YÖK'ten sanal laboratuvar
Maltepe Üniversitesi ‘COVID-19 Deneyimlerinin Işığında Yükseköğretimde Yeni Normal’ başlıklı çevrimiçi konferans düzenledi.
02 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Konferansta konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, salgın nedeniyle laboratuvarlardan uzak kalan öğrenciler için sanal bir laboratuvar kurduklarını açıkladı. YÖK sanal laboratuvarından bahar döneminde 48 üniversiteden 50 binin üzerinde öğrenci yararlanabilecek. Laboratuvarda öğrencilerin en çok aldığı genel kimya ve genel fizik dersleri yapılacak.