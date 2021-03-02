Konferansta konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, salgın nedeniyle laboratuvarlardan uzak kalan öğrenciler için sanal bir laboratuvar kurduklarını açıkladı. YÖK sanal laboratuvarından bahar döneminde 48 üniversiteden 50 binin üzerinde öğrenci yararlanabilecek. Laboratuvarda öğrencilerin en çok aldığı genel kimya ve genel fizik dersleri yapılacak.