Yol Arkadaşım 2 filmi, Şeref’in müzik dünyasına bir türlü adım atamayınca hayallerinden vaz geçen Onur’u ikan etme çabalarını konu ediyor. Alelacele çıkılan turnede kahkaha ve heyecan anlar yaşanırken, Onur ve Şeref hiç beklemedikleri bir aşk macerasının da içine düşüyor. İşte, Yol Arkadaşım dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol arkadaşım 2 filminin çekimleri İstanbul'da başladı. İstanbul’un farklı bölgelerinde çekilen sahnelerin ardından çekimler, İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde devam etti. Yol Arkadaşım 2 filminin büyük bir yol üzerinde çekildi ancak, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çekilen birçok sahne filmde yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM 2’NİN KONUSU NEDİR?

Şeref ve Onur, Ayvalık’a yaptıkları yolculuk sırasında dost olurlar ve birlikte pek çok badire atlatırlar. Arada geçen bir yılın ardından iki arkadaş iyice kenetlenmiştir. Onur ve Şeref sadece iş arkadaşı olmakla kalmayıp ev arkadaşı da olmuştur.

Ancak bu iki arkadaş tamamen birbirlerine zıt karakterlere sahiptirler ve bu farklılıkları onların hem iş hem de ev yaşantılarında birçok sıkıntıya neden olmaktadır.

Müizk kariyerine atılmaya çalışan Onur’un menajerliğini Şeref yapmaktadır ancak bu konuda gerçekten beceriksizdir. Bu durumdan çok sıkılan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince Şeref arkadaşına alelacele bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da macera, aşk, aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Senaryosu İbrahim Büyükak tarafından kalenme alınan ve Bedran Güzel tarafından yönetilen Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin aynı sıra, birçok genç oyuncu da yer alıyor. İşte, Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler…