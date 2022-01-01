Magazin Yol Arkadaşım 2 nerede ve ne zaman çekildi? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları ve karakterleri…
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Yol Arkadaşım 2 nerede ve ne zaman çekildi? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları ve karakterleri…

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Yol Arkadaşım 2 nerede ve ne zaman çekildi? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları ve karakterleri…

Sinemadan sonra televizyonda da yayınlandığı her an güldürmeye devam eden Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri bir hayli dikkat çekici… İbrahim Büyükak’ın hem senaristliğini yaptığı hem de Oğuzhan Koç ile başrolünde yer aldığı Yol Arkadaşım 2, komedi türünde önemli başarılara imza attı…

01 Ocak 2022, Cumartesi 17:27 Son Güncelleme:
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Ezgi Eyüpoğlu, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak gibi önemli isimleri kadrosunda barındıran Yol Arkadaşım 2 filminde, yaptıkları yolculuğun ardından dost olan Şeref ile Onur, son 1 yılda daha da birbirlerine yakın olmuştur. İki kafadar, ev arkadaşı da olur. Hatta Şeref, Onur’un menajerliğini bile yapar. Turneye çıkan ikili, yeniden ‘’Yol Arkadaşı’’ olarak birbirinden komik olaylara karışır…

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2018'de gösterime giren Yol Arkadaşım filminin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başladı. Yol Arkadaşım 2 filminin çekimleri, İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde yapıldı…

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu Yol Arkadaşım 2 filminin yapımcılığını Necati Akpınar üstlendi. İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı Yol Arkadaşım 2 filminde Oğuzhan Koç (Onur), İbrahim Büyükak (Şeref), Ezgi Eyüpoğlu (Çilek), Dilber Ay (Muzaffer Usta), Olgun Toker (Selim), Kadir Polatçı (Nevzat), Aycan Koptur (Ayşen), Kıvanç Baran Arslan (Veli), Tamer Levent (Şükran), Ülkü Duru (Gülümser) ve Bahar Şahin (Cemre) gibi isimler yer aldı.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU

İnternette bir otostop uygulamasıyla tanışarak yol arkadaşı olan Şeref ve Onur, son 1 yıl içerisinde daha da yakın dost olarak aynı evde yaşamaya başladı. Birbirine tamamen zıt karakterde olan ikilinin peşini aksilikler ve dertler bırakmaz.

Şeref, müzikle uğraşan Onur’un menajerliğini yapıyor. Fakat Şeref, bu konuda oldukça yeteneksizdir. Artık sorunlara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar.

İkilinin bu turne yolculuğu da macera, aşk ve aksiliklerle dolu geçer...

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