Instagram fenomeni Alexis Robinault Sharkey, 27 Kasım'da Şükran Günü tatilinde evden çıkmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Daha sonra belediye çalışanları, kadının çıplak bedenini yol kenarında cansız halde bulmuşlardı. Evinin yaklaşık 5 kilometre ötesinde bulunan kadının ölüm nedeniyle ilgili araştırma sonuçlandı.

Raporun tamamlanmasıyla, 26 yaşındaki sosyal medya fenomeninin boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Basında eşi Tom Sharkey'le evliliğinde sorunlar yaşadığı ortaya çıkan genç kadının, boşanmayı düşündüğü iddia edilmişti. Tom ise iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek iyi anlaştıklarını ve evliliklerinde sorun olmadığını belirtmişti.

Alexis Sharkey'nin annesi aralıkta kızının bedenini morgda görüp, cenazeyi Pensilvanya'ya getirmek istediğinde Tom'la tartıştıklarını söylemişti.

Adli tıp raporu, çalışmalar bittiğinde yayımlanacak. Houston Polis Teşkilatı, bir tutuklama ya da cezanın şu an sözkonusu olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.







