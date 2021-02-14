Türkiye Yol ortasında gören durup dua ediyor

Yol ortasında gören durup dua ediyor

Türkiye

Yol ortasında gören durup dua ediyor

Çorum’da, belediyenin yol yapım çalışmaları sırasında sokak ortasında kalan Safar Dede Türbesi’ni görenler araçlarını durdurup dua ediyor.

14 Şubat 2021, Pazar 13:11 Son Güncelleme:
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Kente Yavruturna Mahallesi'nde 'Garip Dede' türbesinin ardından 100 yıllık ‘Safar Dede’ ve ‘Kan Dede’ türbelerinin de yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı.

Türbelerin, belediye ekiplerince Kadeş Barış Meydanı yanında oluşturulan alana taşınması kararlaştırıldı.  Türbelerin taşınma süreci sürerken, yol ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi’ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Vatandaşlar ile sürücüler, araçlarını durdurup türbe başında dua ediyor. 



3 türbeyi bir araya getireceğiz

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 3 türbenin bir arada olacağını belirterek, “Bölgede yol yapım çalışması var. Aynı proje kapsamında yol ortasında kalan Safar Dede türbemiz de yeni yerine taşınacak. Araştırmalar yapıldı, müftülük türbelerin yerlerinin değiştirilmesinde sakınca olmadığını bildirdi. Safar Dede, Garip Dede ve Kan Dedemiz var. Bunların üçünü bir araya getireceğiz" dedi.

'Durup duamızı ettik'

Dua edenlerden Ahmet Gelgör (77), “İlk kez türbeyi gördüm, dikkatimi çekti. Durup dua ettim. Mekânı cennet olsun” dedi. Ahmet Kamışlı da, “Türbe keşke yerinde kalsa, hiç taşınmasa. Yine de yetkililer bilir. Biz duamızı yaptık” ifadesinde bulundu. Sürücü Mehmet Kaya da, “Araçla giderken karşımıza çıktı, durup duamızı yaptık” dedi.  

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