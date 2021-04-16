Magazin Yol ortasında kaldılar

Yol ortasında kaldılar

Magazin

Yol ortasında kaldılar

Nişantaşında görüntülnen Öykü Çelik ile nişanlısı İsmail Berhan’ın bozulan klasik otomobilinin yanından at arabası hızla geçti. Ali KESER / POSTA

16 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile dün Nişantaşı’ndaydı. İsmail Berhan’ın kullandığı 62 model Triumph marka üstü açık araçla güzel havanın tadını çıkarıyorlardı. Ancak bir süre sonra klasik otomobil yolda kaldı. Berhan gülerek “Araba durunca bir daha kalkmıyor” dedi. O esnada yanlarından geçen at arabası da ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

VALEYE TESLİM

Sevgililer, ilk defa yolda kaldığını söyledikleri üstü açık klasik otomobillerini City’s AVM’nin valesine teslim etti. Güzel bir gün geçirmeyi planlayan ama başarılı olamayan çift taksiyle evlerinin yolunu tuttu. Valeye teslim edilen klasik otomobili ise İsmail Berhan’ın telefonla çağırdığı oto tamircisi teslim aldı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
16 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Arı gibi çalışarak...
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Son yemek
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Danla Bilic'in sevgilisiyle pozuna annesinden veto!