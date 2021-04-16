Yol ortasında kaldılar
Nişantaşında görüntülnen Öykü Çelik ile nişanlısı İsmail Berhan’ın bozulan klasik otomobilinin yanından at arabası hızla geçti. Ali KESER / POSTA
16 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile dün Nişantaşı’ndaydı. İsmail Berhan’ın kullandığı 62 model Triumph marka üstü açık araçla güzel havanın tadını çıkarıyorlardı. Ancak bir süre sonra klasik otomobil yolda kaldı. Berhan gülerek “Araba durunca bir daha kalkmıyor” dedi. O esnada yanlarından geçen at arabası da ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.
VALEYE TESLİM
Sevgililer, ilk defa yolda kaldığını söyledikleri üstü açık klasik otomobillerini City’s AVM’nin valesine teslim etti. Güzel bir gün geçirmeyi planlayan ama başarılı olamayan çift taksiyle evlerinin yolunu tuttu. Valeye teslim edilen klasik otomobili ise İsmail Berhan’ın telefonla çağırdığı oto tamircisi teslim aldı.