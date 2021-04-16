Yol ortasında kaldılar

Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile dün Nişantaşı’ndaydı. İsmail Berhan’ın kullandığı 62 model Triumph marka üstü açık araçla güzel havanın tadını çıkarıyorlardı. Ancak bir süre sonra klasik otomobil yolda kaldı. Berhan gülerek “Araba durunca bir daha kalkmıyor” dedi. O esnada yanlarından geçen at arabası da ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

VALEYE TESLİM

Sevgililer, ilk defa yolda kaldığını söyledikleri üstü açık klasik otomobillerini City’s AVM’nin valesine teslim etti. Güzel bir gün geçirmeyi planlayan ama başarılı olamayan çift taksiyle evlerinin yolunu tuttu. Valeye teslim edilen klasik otomobili ise İsmail Berhan’ın telefonla çağırdığı oto tamircisi teslim aldı.