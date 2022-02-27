Yol verme kavgası kamerada! Birbirlerine girdiler

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme üzerine çıkan tartışma alevlenerek büyüdü.





Taraflar daha sonra birbirlerine tekme, yumruk ve kemerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Yaşanan o anlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ahmet YEŞİLMEN- Vedat BAYRAKTAR/DHA