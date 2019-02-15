Yol verme tartışması meydan savaşına döndü

Mersin’de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyünce iki sürücü yol ortasında tekme tokat kavga etti. Diğer sürücülerin de karıştığı kavgayı esnaf, güçlükle ayırdı

15 Şubat 2019, Cuma 17:15 Son Güncelleme:
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Yol verme tartışması meydan savaşına döndü

Mersin'de yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki sürücü araçlarından inerek tartışmaya yol ortasında devam etti. Ancak kısa sürede birbirlerine tekme ve yumuk ile saldırdı.

Kavga, diğer sürücülerin de karışmasıyla büyüdü. Tarafların birbirlerini tekme tokat dövdüğü anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

Minibüsteki kadın yolcuların büyük panik yaşadığı kavga, esnafın araya girmesi ile son buldu.

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, (DHA)


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