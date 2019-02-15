Yol verme tartışması meydan savaşına döndü

Mersin'de yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki sürücü araçlarından inerek tartışmaya yol ortasında devam etti. Ancak kısa sürede birbirlerine tekme ve yumuk ile saldırdı.

Kavga, diğer sürücülerin de karışmasıyla büyüdü. Tarafların birbirlerini tekme tokat dövdüğü anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

Minibüsteki kadın yolcuların büyük panik yaşadığı kavga, esnafın araya girmesi ile son buldu.

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, (DHA)



