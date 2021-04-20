Türkiye Yol verme kavgasında kan aktı: 2 ölü, 10 yaralı

Yol verme kavgasında kan aktı: 2 ölü, 10 yaralı

Türkiye

Yol verme kavgasında kan aktı: 2 ölü, 10 yaralı

Şanlıurfa'da iftar saatine yakın zamanda yol verme meselesi nedeniyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada İbrahim Halil Çetin (22) ile Lami Çetin (50) hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

20 Nisan 2021, Salı 22:48 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftara yetişmek üzere otomobille seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Yol ortasında tartışan sürücülerin yakınlarının katılmasıyla olay kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ortalığın savaş alanına dönüştüğü kavgada taraflar taş, sopa, tabanca ve tüfeklerle birbirlerine saldırdı.

Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan Lami Çetin ve İbrahim Halil Çetin kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)

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