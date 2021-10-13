Yola çıkacak sürücüler dikkat! Sis ve sağanak var
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.
13 Ekim 2021, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bölgede sağanak da aralıklarla etkisini gösterdi.
Sürücüler, güzergahta yer alan sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sise karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.
Trafik ekipleri de sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.
AA