Yola çıkacak sürücüler dikkat! Sis ve sağanak var

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bölgede sağanak da aralıklarla etkisini gösterdi.

Sürücüler, güzergahta yer alan sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sise karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.

Trafik ekipleri de sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.

AA



