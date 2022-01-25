Türkiye Yola çıkacaklar dikkat! Aksaray-Ankara Karayolu trafiğe kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! Aksaray-Ankara Karayolu trafiğe kapatıldı

Türkiye

Yola çıkacaklar dikkat! Aksaray-Ankara Karayolu trafiğe kapatıldı

Aksaray’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Ankara Karayolu trafiğe kapatıldı.

25 Ocak 2022, Salı 20:22 Son Güncelleme:
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Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz etkilerken, özellikle karayollarında aksamalara neden oldu.


Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Aksaray-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yollarda geniş güvenlik önlemleri alırken, özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar yol kenarlarında ve tesislerde depolandı. Otomobiller üzerinde de çalışmalar yapan polis ekipleri kış şartlarına uygun olan ve Aksaray sınırları içerisindeki köy ve beldelere gidecek araçlar haricinde hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

TIR ve otomobil şoförleri durdurularak uyarıldı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri zaman zaman kazalar atlattı. Hızlı gelen araçlar kazaya davetiye çıkarırken, polisin yaptığı çalışmalarla birçok kazanın da önüne geçilmiş oldu. Kent genelinde kar yağışı halen devam ederken yollardaki güvenlik önlemleri de sürdürülüyor. Onlarca TIR ve kamyon tesis ve yol kenarlarında bekletilmeye devam ediliyor.

AKSARAY (İHA)

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