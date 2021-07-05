Türkiye Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu

Türkiye

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 08:07 Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Uzunçayır'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.45'de yüzde 47 oldu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

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