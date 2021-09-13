Türkiye Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu

Türkiye

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da yüz yüze eğitimin ikinci haftasında trafik yoğunluğu oluştu.

13 Eylül 2021, Pazartesi 09:06 Son Güncelleme:
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Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi. 

DHA

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