Türkiye Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu...

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu...

Türkiye

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu...

Okulların birinci dönem ara tatilinin bitmesi ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

22 Kasım 2021, Pazartesi 08:39 Son Güncelleme:
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Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde, Bostancı ve Göztepe D-100 Karayolu'nda ise Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı.



Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15 itibariyle trafik yüzde 60 olarak ölçüldü.

DHA

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