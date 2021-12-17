Türkiye Yola çıkacaklar dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 70

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 70

Türkiye

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 70

İstanbul'da haftanın son iş gününde etkili olan yağı ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı.

17 Aralık 2021, Cuma 17:03 Son Güncelleme:
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İstanbul’un haftanın son iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İş dönüşü evlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması da beklenenler arasında.

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 16.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçümlendi. Öte yandan oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

İHA

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