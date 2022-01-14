Türkiye Yola çıkan kedi kazaya neden oldu

Yola çıkan kedi kazaya neden oldu

Türkiye

Yola çıkan kedi kazaya neden oldu

Karaman’da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

14 Ocak 2022, Cuma 23:26 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve C. (30) yönetimindeki 70 FP 707 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, Konya’dan Karaman’a gelmekteyken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında aniden yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç, daha sonra yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan F.E.B. (6), Mediha Barçın (55) ve Emine Ç. (52) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 6 yaşındaki F.E.B.’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçtakilerin Konya’dan hastaneden döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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