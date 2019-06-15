Yola dökülen saman balyaları trafiği aksattı
Şanlıurfa’da üst geçide çarpan TIR'ın taşıdığı saman balyaları yola dökülünce trafik aksadı
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen saman yüklü TIR, Necmettin Cevheri Bulvarı’ndaki Ali Saip Ursavaş Kışlası önünde bulunan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsedeki saman balyaları yola savruldu.
Balyalar nedeniyle kentin en işlek bulvarında trafik aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen trafik ekipleri önlem aldı. Balyalar uzun süren uğraşlar sonucu bir başka araca yüklendikten sonra trafik normale döndü.
AA